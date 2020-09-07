Trump'tan aşı açıklaması: Yakın zamanda sürprizle karşılaşabiliriz
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Trump'tan aşı açıklaması: Yakın zamanda sürprizle karşılaşabiliriz

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında koronavirüs (Covid-19) aşısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump'tan aşı açıklaması: Yakın zamanda sürprizle karşılaşabiliriz
07.09.2020 23:36 | Son Güncelleme: 07.09.2020 23:40

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında koronavirüs (Covid-19) aşısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, "Aşı çok güvenli ve etkili olacak. Yakın zamanda bir sürprizle karşılaşabiliriz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında konuştu. Trump, koronavirüse karşı geliştirilen aşıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu iki veya üç yıl sürebilirdi. Bunun yerine çok kısa bir süre içinde yapılacak. Ekim ayında bile olabilir. Aşı çok güvenli ve etkili olacak. Çok yakında teslim edilecek. Yakın zamanda bir sürprizle karşılaşabiliriz" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

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