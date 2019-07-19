Trump'tan Ankara'ya yaptırım konusunda yeni açıklama: İnceliyoruz

Trump'tan Ankara'ya yaptırım konusunda yeni açıklama: İnceliyoruz

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, S-400 teslimatının başlamasının ardından Türkiye'ye yönelik yaptırım kararı alıp almayacakları yönünde çelişkili açıklamalarda bulundu

Trump'tan Ankara'ya yaptırım konusunda yeni açıklama: İnceliyoruz

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, S-400 teslimatının başlamasının ardından Türkiye'ye yönelik yaptırım kararı alıp almayacakları yönünde çelişkili açıklamalarda bulundu.

Perşembe günü Amerikan Özel Olimpiyatlar takımını ağırlayan Trump, bu sırada basın mensuplarının kendisine yönelttiği Türkiye'ye yaptırım sorusu üzerine "Şu anda bunu düşünmüyoruz." şeklinde cevap verdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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