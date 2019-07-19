Trump'tan Ankara'ya yaptırım konusunda yeni açıklama: İnceliyoruz
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, S-400 teslimatının başlamasının ardından Türkiye'ye yönelik yaptırım kararı alıp almayacakları yönünde çelişkili açıklamalarda bulundu
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, S-400 teslimatının başlamasının ardından Türkiye'ye yönelik yaptırım kararı alıp almayacakları yönünde çelişkili açıklamalarda bulundu.
Perşembe günü Amerikan Özel Olimpiyatlar takımını ağırlayan Trump, bu sırada basın mensuplarının kendisine yönelttiği Türkiye'ye yaptırım sorusu üzerine "Şu anda bunu düşünmüyoruz." şeklinde cevap verdi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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