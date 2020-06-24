Trump'tan "Almanya'daki ABD askerlerini Polonya'ya kaydırabiliriz" açıklaması Açıklaması
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Trump'tan "Almanya'daki ABD askerlerini Polonya'ya kaydırabiliriz" açıklaması Açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Almanya'dan çekecekleri ABD askerlerini Polonya'ya kaydırabileceklerini söyledi.

Trump'tan
24.06.2020 23:53 | Son Güncelleme: 24.06.2020 23:53

ABD Başkanı Donald Trump, Almanya'dan çekecekleri ABD askerlerini Polonya'ya kaydırabileceklerini söyledi.

Trump, Polonya Cumhurbaşkanı Andrezj Duda ile yaptığı ikili ve heyetlerarası görüşmelerin ardından Beyaz Saray bahçesinde ortak basın toplantısı düzenledi.

ABD ve Polonya arasında ekonomik alanda da anlaşmalar yapılacağını belirten Donald Trump, "Polonya, ABD'den 32 F-35 uçağı alacak. Polonya ile bir savunma anlaşması yapmayı dört gözle bekliyoruz." diye konuştu.

Trump, "Polonya'yla, Polonya nükleer enerji tesislerin geliştirilmesine yönelik bir anlaşma üzerinde de çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Polonya'yı enerji alanındaki "3 Deniz Girişimi" nedeniyle de tebrik eden Donald Trump, "Bu, Doğu Avrupa'ya güvenilir bir enerji kaynağı sağlamak adına önemli bir enerji ortaklığı. Bu proje herhangi bir yabancı ülkenin zorbalığını da önleyecektir." dedi.

Polonya, üzerine düşen ödemeleri yapan 8 ülkeden birisi"

NATO müttefikliğinin de kendileri için önemli olduğunu belirten Trump, "Bazı ülkeler NATO'ya ödemeleri gerektiği miktarı ödemiyor. Polonya, üzerine düşen ödemeleri yapan 8 ülkeden birisi. Diğerleri ihmalci davranıyor." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, Polonya'ya gönderilecek Amerikan askerlerinin parasını bu ülkenin ödeyeceğini belirterek, "Belki de Almanya'daki ABD askerlerini Polonya'ya kaydırabiliriz. Almanya'daki asker sayımızı 25 bine düşüreceğiz. Almanya ödemesi gereken paranın sadece yüzde 2'lik bir kısmını ödüyor." şeklinde konuştu.

Rusya ve Almanya arasındaki enerji iş birliğini de eleştiren Trump, "Almanya, Rusya'dan enerji almak için milyarlarca dolar harcıyor. Rusya'ya milyarlarca dolar harcıyorlar ama savunmaya gelince biz onları Rusya'dan korumak zorunda kalıyoruz. Almanya halkının da bu durumdan memnun olduğunu sanmam." değerlendirmesinde bulundu.

Duda Trump'tan ABD askerlerini Avrupa'dan çekmemesini istemiş

Öte yandan, Polonya Cumhurbaşkanı Duda da Trump'ın Almanya'dan asker çekme kararına ilişkin, "Başkan Trump'tan Avrupa'daki askerleri çekmemesini istedim. Ancak, Polonya gerekirse daha fazla ABD askerlerine ev sahipliği yapmaya hazır." dedi.

Duda, kendisinin ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Donald Trump'ın Almanya'dan asker çekme kararını "yanlış" bulduklarını kaydetti.

Duda, 3,5 ay aranın ardından Beyaz Saray'a gelen ilk yabancı lider

Andrezj Duda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının ardından 3,5 ay sonra Beyaz Saray'a gelen ilk yabancı ülke lideri oldu.

Trump, en son 12 Mart'ta İrlanda Başbakanı Leo Varadkar'ı Beyaz Saray'da ağırlamış, Kovid-19 salgınının patlak vermesinin ardından Beyaz Saray'a lider ziyareti olmamıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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