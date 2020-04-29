Trump'tan ABD'ye tıbbi malzeme gönderme sözü veren Ürdün Kralı Abdullah'a teşekkür
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Trump'tan ABD'ye tıbbi malzeme gönderme sözü veren Ürdün Kralı Abdullah'a teşekkür

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için tıbbi malzeme gönderme sözü veren Ürdün Kralı 2. Abdullah'a, telefonda teşekkür etti.

Trump'tan ABD'ye tıbbi malzeme gönderme sözü veren Ürdün Kralı Abdullah'a teşekkür
29.04.2020 21:44 | Son Güncelleme: 29.04.2020 21:44

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için tıbbi malzeme gönderme sözü veren Ürdün Kralı 2. Abdullah'a, telefonda teşekkür etti.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Trump ve Kral Abdullah, Kovid-19 salgınını ele aldıkları bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Trump'ın, Kral Abdullah'a Ürdün'ün ABD'ye tıbbi malzeme gönderme sözü için teşekkür ettiğine vurgu yapılan açıklamada, iki liderin pandeminin yenilmesi ve ekonomik etkilerinin en aza indirgenmesi noktasında Orta Doğu'daki ortaklar ve G-20 ile yakından çalışılması konusunda mutabık kaldığı aktarıldı.

Açıklamada, Trump ve Kral Abdullah'ın diğer önemli ikili ve bölgesel konuları da görüştüğü kaydedildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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