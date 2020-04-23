Trump'tan ABD'ye Göçü Geçici Durdurma Kararı ABD Başkanı Donald Trump, Corona virüsü salgınında Amerikalıların işlerini korumak amacıyla ülkeye göçü geçici olarak askıya almak üzere bir kararname imzalayacağını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Corona virüsü salgınında Amerikalıların işlerini korumak amacıyla ülkeye göçü geçici olarak askıya almak üzere bir kararname imzalayacağını açıkladı. Ayrıntıları Özlem Tınaz aktarıyor Kaynak: DailyMotion.com