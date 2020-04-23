Trump'tan ABD'ye Göçü Geçici Durdurma Kararı
ABD Başkanı Donald Trump, Corona virüsü salgınında Amerikalıların işlerini korumak amacıyla ülkeye göçü geçici olarak askıya almak üzere bir kararname imzalayacağını açıkladı.
23.04.2020 10:47 | Son Güncelleme: 23.04.2020 10:47
ABD Başkanı Donald Trump, Corona virüsü salgınında Amerikalıların işlerini korumak amacıyla ülkeye göçü geçici olarak askıya almak üzere bir kararname imzalayacağını açıkladı. Ayrıntıları Özlem Tınaz aktarıyor
Kaynak: DailyMotion.com