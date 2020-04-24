Trump'tan 484 milyar dolarlık yeni yardım paketine onay
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Trump'tan 484 milyar dolarlık yeni yardım paketine onay

Korona virüs salgını ile mücadeleye destek için ABD kongresinde onaylanarak yasalaşması için ABD Başkanı Donald Trump'a gönderilen 484 milyar dolarlık yeni ekonomik yardım paketi, Trump, tarafından onaylandı.

24.04.2020 21:40 | Son Güncelleme: 24.04.2020 21:40
Trump'tan 484 milyar dolarlık yeni yardım paketine onay

Korona virüs salgını ile mücadeleye destek için ABD kongresinde onaylanarak yasalaşması için ABD Başkanı Donald Trump'a gönderilen 484 milyar dolarlık yeni ekonomik yardım paketi, Trump, tarafından onaylandı.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının merkez üssü ABD'de salgınla mücadeleye yeni destek onaylandı. ABD Başkan Donald Trump, ülkede 50 binden fazla insanı öldüren ve ekonomiyi tahrip eden korona virüs salgını ile mücadele kapsamında işverenlere ve hastanelere yardım etmeyi amaçlayan 484 milyar dolarlık ikinci ekonomik yardım paketi onayladı. Trump yaptığı açıklamada, "Kongreye yaptığım yardım çağrısını karşılıksız bırakmayarak çağrıma olumlu karşılık verdikleri için teşekkür ediyorum. Bunun muazzam bir zafer olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

Onaylanan ekonomik yardım paketinin 310 milyar doları küçük işletmelere ve finansal zorluk çeken vatandaşlara, 75 milyar Doları hastanelere, 25 milyar doları korona virüs testlerine, geri kalan ise acil afet kredisi olarak kullanılacak.

ABD Temsilcileri Meclisi Başkanı Demokrat Partili Nancy Pelosi, "Milyonlarca insan işsiz kaldı. Bu gerçekten çok üzücü bir durum. 50 binden fazla insanımız hayatını kaybetti, çok sayıda insan etkilendi ve halen belirsizliği görüyoruz. Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında küçük işletmeler ve sağlık merkezlerine destek olmak ve daha fazla test yapılmasını sağlamak amacı ile 484 milyar dolarlık ek bütçenin onaylanması bir rahatlama getirecektir" ifadelerini kullandı.

ABD'de son 6 hafta içinde, 26 milyon insan işsizlik başvurusunda bulunurken, toplam korona virüs vaka sayısı 903 bin 775'e, hayatını kaybedenler ise 50 bin 988'e ulaştı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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