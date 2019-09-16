Trump: suudi arabistan'daki saldırının ardındakileri biliyoruz

16.09.2019 11:00

Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait 2 tesise silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı düzenlenmesine ilişkin ABD Başkanı Donald Trump, "Saldırının ardındakileri biliyoruz, Suudi Arabistan'dan doğrulama bekliyoruz" dedi.

Trump, Twitter üzerinden yaptığı açıklamasında, "Suudi Arabistan petrol şirketine saldırı düzenlendi. Bunu saldırının ardındakileri bildiğimize inanmamız için nedenlerimiz var. Hazırız ve Suudi Arabistan'dan saldırının ardında kim olduğunu doğrulamalarını bekliyoruz. Buna göre ne doğrultuda hareket etmemiz gerektiğine karar vereceğiz." İfadelerini kullandı.

NELER OLMUŞTU?

Suudi Arabistan, 14 Eylül'de petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait 2 tesise silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı düzenlendiğini, saldırı sonrası çıkan yangınların kontrol altına alındığını duyurmuş, Suudi Enerji, Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Khalid bin Abdul Aziz Al-Falih ise saldırının sorumlusunun Yemen'de bulunan Husi milislerin olduğunu açıklamıştı.

Öte Yandan, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcü Abbas Musevi, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Suudi Arabistan'daki petrol tesislerine düzenlenen saldırıdan İran'ı saldırının arkasında olmakla suçlamasına tepki göstererek; İran'a karşı 'azami baskı' politikasında başarısız olan ABD'nin, 'azami yalan' politikasına yöneldiğini savunmuştu.

Kaynak: DHA