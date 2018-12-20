Amerika merkezli Fox News Channel kanalının ulusal güvenlik muhabiri Jennifer Griffin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın baskısıyla Suriye'den çekilme kararı aldığını iddia etti.

Amerika merkezli Fox News Channel kanalının ulusal güvenlik muhabiri Jennifer Griffin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump'a, Türk ordusunun PKK'nın ardından Suriye'ye girmeyi planladığını ve ABD askerlerinin yoldan çekilmeleri için uyarıda bulunduğunu iddia etti. Trump'ın 14 Aralık Cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından çekilme kararı aldığını söyleyen Jennifer Griffin,"Trump, Suriye'den Erdoğan'ın baskısıyla çekilme kararı aldı" dedi.

Griffin'in bir ABD Savunma yetkilisine dayandırdığı iddialarına göre, çekilme kararını ilk duyan da ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo oldu.

"Trump, kimseyi dinlemedi"

Jennifer Griffin, Donald Trump'ın ABD'yi Suriye'den çekmeye yönelik aldığı kararda, üst düzey komutanları, askeri danışmanları ve güvenlik uzmanlarını dinlemediğini belirterek, Trump'ın çekilme konusunda ABD Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri James Mattis ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya da kulak asmadığını söyledi.

Griffin, Mattis ve Bolton'ın, Başkan Trump'a, Suriye'deki Amerikan askerlerinin sadece DAEŞ'in mücadelesini sürdürmek için değil, aynı zamanda Suriye'deki İran kuvvetlerine gözdağı verdiği konusunda ikna edemediklerini gündeme getirdi. Bu kararın Başkan Trump'ın artık Mattis ve Pompeo'yu dinlemediği anlamına geldiğini belirtti.

"ABD'li komutanlar müttefiklerini koruyamamaktan korkuyor"

Griffin ayrıca, komutanların ve Pentagon'daki üst düzey yetkililerin, ABD'nin Kürt ve Suriye müttefiklerini koruyamayacağından korktuğunu iddia etti. Fox News'ın ulusal güvenlik muhabiri, ABD kuvvetlerinin yanında DEAŞ'ı yenmek ve Rakka'yı ele geçirmek amacıyla savaşan Suriye Demokratik Güçleri'nin ortadan kaldırılmasının artık muhtemel olacağını da belirtti.

Putin'e Noel hediyesi

Jennifer Griffin, söz konusu iddialarını dayandırdığı kaynağı ABD'li savunma yetkilisinin, acele alınan çekilme kararının DEAŞ'a karşı savaşmak için her şeyi riske atan Kürtlerin terk edilmesi demek olduğunu ve bundan sonra kimsenin Ortadoğu'da ABD ile birlikte çalışmayacağını ifade ettiğini söyledi. Jennifer, alınan kararın üst düzey Pentagon yetkilileri tarafından Rusya Başkanı Vladimir Putin'e Noel hediyesi olarak görüldüğünü itiraf etti. - WASHINGTON

Kaynak: İHA