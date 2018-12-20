Trump: "Suriye'den Çekilme Kararımız Sürpriz Değil"

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabında Suriye'den çekilme kararının sürpriz olmadığını ve yıllardır bunu mücadelesini verdiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabında Suriye'den çekilme kararı hakkında açıklamalarda bulundu, Trump, "Suriye'den çıkmamız sürpriz değil. Yıllardır bunun için çalışıyorum ve 6 ay önce bu niyetimi yerine getirmeye karar verdiğimde biraz daha kalma kararı almıştım. Rusya, İran, Suriye ve diğerleri DEAŞ'in yerel düşmanlarıydı. Hepimiz, çalışmak için oradaydık. Şimdi eve dönme ve yeniden inşa etme zamanı" dedi.

"Suriye'de hiçbir şey kazanmadık"

Trump ABD'nin Suriye'de hiçbir şey kazanmadığını iddia ederek, "ABD, hiçbir şey kazanmadan, değerli yaşamlar ve trilyonlarca dolar harcayarak, yaptıklarını takdir etmeyen kişileri korumak için Orta Doğu'nun polisi mi olmak istiyor? Sonsuza kadar orada mı kalmak istiyoruz? Artık başkalarının savaşma zamanı geldi" ifadelerini kullandı.

"Diğer ülkeler ayrılmamızdan memnun değil"

Trump açıklamasının devamında, "Rusya, İran Suriye ve birçok ülke ABD'nin ayrılmasından, yalan habercilerin aksini iddia ettiği gibi, memnun değil. Çünkü onlar artık biz olmadan DEAŞ ve karşı çıktıkları diğer gruplarla savaşmak zorundalar. Dünyanın bugüne kadarki en güçlü ordusunu kuruyorum" diye konuştu. - WASHINGTON

Kaynak: İHA