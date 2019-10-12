Trump Suriye'deki operasyona ve Türkiye'ye dair açıklamalar yaptı

12.10.2019 14:30

ABD Başkanı Trump yine durmadı. Suriye'deki operasyona ve Türkiye'ye dair açıklamalar yaptı. Bu kez tehdidin dozunu iyice artıran Trump, Türkiye yapmaması gereken bir şeyi yaparsa, daha önce çok az ülkenin gördüğü türden yaptırımlar uygularız dedi ve skandal sözlerinin sonu gelmedi. Türkiye ile çok iyi bir ilişkimiz dedi. Yıllardır masum insanları katleden ABD, "Türkiye'nin insan öldürmesini istemiyoruz" diyerek teröristleri savundu.

(İHA)

Kaynak: İHA