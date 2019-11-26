Trump, Suriye'de El Bağdadi'yi kovalayan köpeği Beyaz Saray'da ağırladı
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Trump, Suriye'de El Bağdadi'yi kovalayan köpeği Beyaz Saray'da ağırladı

ABD Başkanı Donald Trump, DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin etkisiz hale getirildiği operasyonda yaralanan "Conan" adlı köpeği Beyaz Saray'da ağırlayarak plaket ve madalya verdi.

26.11.2019 09:39 | Son Güncelleme: 26.11.2019 09:39
Trump, Suriye'de El Bağdadi'yi kovalayan köpeği Beyaz Saray'da ağırladı

ABD Başkanı , DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin etkisiz hale getirildiği operasyonda yaralanan "Conan" adlı köpeği 'da ağırlayarak plaket ve madalya verdi.


Trump, eşi Melania Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Bağdadi operasyonunda kullanılan Conan ile Beyaz Saray'ın bahçesinde kameraların karşısına çıktı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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