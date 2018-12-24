Trump: Suriye'de Deaş'tan Kalan Ne Varsa Yok Edileceği Bilgisini Verdi
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medşa hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine DEAŞ'ın Suriye'de yok edileceği bilgisini verdiğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medşa hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine DEAŞ'ın Suriye'de yok edileceği bilgisini verdiğini söyledi.
Trump, Twitter hesabından şu mesajı paylaştı: "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de DEAŞ'tan kalan ne varsa yok edileceği bilgisini bana verdi. O bunu yapabilecek birisi, ve de Türkiye bizim 'kapı kamşumuz'. Askerlerimiz eve dönüyor."
Kaynak: DHA