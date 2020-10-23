Trump, Sudan ve İsrail'in ilişkilerini normalleştirme konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Sudan ile İsrail'in ilişkilerini normalleştirme konusunda anlaşmaya vardığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Sudan ile İsrail'in ilişkilerini normalleştirme konusunda anlaşmaya vardığını söyledi.

Trump, Oval Ofis'te gazetecilere yaptığı açıklamada, "İsrail ve Sudan, barış yapmak ve ilişkilerini normalleştirme konusunda anlaşmaya vardı." ifadesini kullandı.

İsrail ile barış yapmak için bekleyen en az 5 ülke daha olduğunu iddia eden Trump, bu ülkelerden birinin de Suudi Arabistan olduğunu vurguladı.

Trump hiçbir maddi bedel ödemeden Kosova, Sırbistan ve İsrail gibi ülkeleri barış anlaşmalarına aracılık ettiğini savunarak "Biz bundan çok mutluyuz." diye konuştu.

Yönetimi döneminde Orta Doğu konusunda attığı adımları öven Trump, Demokrat rakibi Joe Biden'a atıfta bulunarak "Bibi (Netanyahu) sence Uykucu Joe tüm bunları başarabilir miydi? Hiç sanmıyorum." dedi.

Trump, Birleşik Arap Emirliklerine (BAE) F-35 satılıp satılmayacağına ilişkin bir soruya ise "Bu süreç devam ediyor. BAE ile uzun süreli çok iyi bir ilişkimiz var. Bu sürecin hızlı ilerlemesini umuyoruz." yanıtını verdi.

Oval Ofis'teki toplantıya İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk da telekonferans yoluyla katıldı.

Netanyahu, burada yaptığı konuşmada, Trump'a anlaşmadaki ara bulucu rolü için teşekkür ederek, "Barış çemberimizi sizin liderliğinizde genişletiyoruz." yorumunu yaptı.

Trump'tan Dağlık Karabağ yorumu

Öte yandan, Trump, Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmaları da yakından izlediklerini belirterek "Bu konuda konuşuyoruz. Ermenistan ile çalışıyoruz. Ermenistan ile çok iyi ilişkilerimiz var. Onlar çok iyi insanlar. Ne olacağını göreceğiz." şeklinde konuştu.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki görüşmelere ara buluculuk ettiğini söyleyen Trump, Azerbaycan ya da Ermenistan liderleri ile görüşüp görüşmediğini söylemeyi reddetti. Trump, "Ne olacağını göreceğiz. Çok iyi yol katedildi. Bu ülkede Ermenistan'dan gelip yaşayan birçok insan var. Çok iyi insanlar. Biz onlara yardım edeceğiz." diye konuştu.

Trump Sudan'ı "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkarmıştı

Trump Oval Ofis'te gazetecilerin karşısına çıkmadan dakikalar önce, Beyaz Saray, Sudan konusunda bir açıklama yapmış ve Trump'ın Sudan'ı "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkarma kararını imzaladığını Kongre'ye bildirdiğini aktarmıştı.

Söz konusu adımın Sudan'ın "terör kurbanlarına 335 milyon dolarlık ödemeyi yapması"nın hemen ardından atıldığına işaret edilen açıklamada, ülkenin yönetimine gösterdiği anlayış için de teşekkür edilmişti.

BAE ve Bahreyn de İsrail ile normalleşmişti

Uzun süredir başta BAE olmak üzere Körfez ülkeleri ile İsrail arasında perde arkasında yürütülen temas süreci, ABD Başkanı Donald Trump'ın, 13 Ağustos'ta BAE'nin, 11 Eylül'de de Bahreyn'in İsrail ile normalleşme anlaşmasına vardığını açıklamasıyla aleni hale geldi.

Beyaz Saray'da 15 Eylül'de düzenlenen resmi törende, İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik anlaşmalar imzalanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan