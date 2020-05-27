Trump, Sosyal Medyayı Kapatmakla Tehdit Etti!
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Trump, Sosyal Medyayı Kapatmakla Tehdit Etti!

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklama ile sosyal medya gündemine damga vurdu. Trump açıklamasında sosyal medya şirketleri için yeni düzenlemeler getirilebileceğini veya tamamen kapatılabileceklerini söyledi.

Trump, Sosyal Medyayı Kapatmakla Tehdit Etti!
27.05.2020 16:47 | Son Güncelleme: 27.05.2020 16:51

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklama ile sosyal medya gündemine damga vurdu. Trump açıklamasında sosyal medya şirketleri için yeni düzenlemeler getirilebileceğini veya tamamen kapatılabileceklerini söyledi. İşte detaylar.

Sosyal Medya Kapanacak Mı?

Twitter, Donald Trump'ın attığı bir tweet'i yanıltıcı içerik olarak tanımladı ve ortalık bir anda gerildi. Trump yaptığı paylaşımın yanıltıcı içerik olarak tanımlanmasının ardından sosyal medya şirketlerine düzenlemeler getirilebileceğini veya kapatılabileceklerini söyledi.

Trump açıklamasında şu cümlelere yer verdi: "Cumhuriyetçiler, sosyal medya platformlarında muhafazakar seslerin nasıl bastırıldığını hissediyorlar. Onları güçlü bir şekilde düzenlemelere tabi tutabilir veya kapatabiliriz."

Republicans feel that Social Media Platforms totally silence conservatives voices. We will strongly regulate, or close them down, before we can ever allow this to happen. We saw what they attempted to do, and failed, in 2016. We can't let a more sophisticated version of that....

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 27, 2020

Donald Trump'ın yaptığı açıklamaya göre sosyal medya platformlarına güçlü bir düzenleme getirilecek veya kapatılacak. Sosyal medya şirketlerinden herhangi bir açıklama henüz gelmedi.

Sizler Donald Trump'ın yaptığı açıklama hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce sosyal medya kapatılabilir mi? Yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Tamindir

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