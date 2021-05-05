Trump: Sosyal medyadan uzaklaştırılan eski ABD Başkanı, kendi iletişim platformunu kurdu
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Trump: Sosyal medyadan uzaklaştırılan eski ABD Başkanı, kendi iletişim platformunu kurdu

Trump: Sosyal medyadan uzaklaştırılan eski ABD Başkanı, kendi iletişim platformunu kurdu
BBC - Haberler | Dünya

Eski ABD Başkanı Donald Trump, yeni platformu yayına soktu.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, yeni bir "iletişim" sitesini yayına soktu. Kullanıcılar "From the Desk of Donald J. Trump" (Donald J. Trump'ın Masasından) adlı sitedeki gönderileri beğenebilecek, aynı zamanda Twitter ve Facebook hesaplarında da paylaşabilecek.

Donald Trump, platformu "özgürce ve güvenli bir şekilde konuşulacak bir yer" olarak tanımladı.

Site sayesinde kullanıcılar, Trump'a mesaj, resim ve video gönderebilecek.

Trump, Ocak ayındaki Kongre baskınının ardından Twitter tarafından yasaklanmıştı.

Facebook ve YouTube da, Trump'ın hesaplarını askıya almıştı.

Trump'ın basın açıklamalarının da artık yeni internet sitesinde yer alacağı açıklandı.

İnternet sitesinin, dijital hizmetler şirketi Campaign Nucleus tarafından kurulduğu bildiriliyor.

Sitedeki birkaç gönderide, ABD'de 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçimlerinin "çalındığı" konusundaki temelsiz iddialar tekrarlanıyor.

Öte yandan Facebook Denetim Kurulu'nun, Trump'ı tamamen yasaklayıp yasaklamamak konusundaki kararını bugün açıklaması bekleniyor.

Trump'ın geri dönüşüne izin verilirse, Facebook'un hesabı yeniden aktifleştirmek için 7 günü olacak.

Twitter ise Trump'ın 88 milyon takipçili hesabını kalıcı olarak yasaklamıştı.

BBC
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