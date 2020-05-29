Trump, sosyal medya kararnamesini imzaladı
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Trump, sosyal medya kararnamesini imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya şirketlerine yönelik yeni bir kararname imzalayarak, "Sosyal medya şirketleri artık sorumluluktan muaf olmayacak" dedi.

Trump, sosyal medya kararnamesini imzaladı
29.05.2020 09:05 | Son Güncelleme: 29.05.2020 09:10

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya şirketlerine yönelik yeni bir kararname imzalayarak, "Sosyal medya şirketleri artık sorumluluktan muaf olmayacak" dedi. Trump, aldatıcı uygulamalara karşı ortak bir çalışma başlatılması talimatı verdiğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya şirketlerine yönelik kararnameyi imzaladı. Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısında konuşan Trump, "Kararname ile sosyal medya şirketleri artık sorumluluktan muaf olmayacak" dedi.

"Bugün ifade özgürlüğünü en büyük tehlikelerden birinden korumak için buradayız" diyen Trump, "Twitter, saygın bir şirket olmasa ve hukuki hakkım olsa kapatırdım. Bu konuda avukatlar ile görüşüyoruz, hukuki bir süreç yürüteceğiz" dedi. Twitter'da 80 milyon dan fazla takipçisi bulunan Trump, "Küçük bir avuç sosyal medya tekeli, Amerika Birleşik Devletlerindeki tüm kamu ve özel iletişimin büyük bir bölümünü kontrol altında tutuyor" diye konuştu.

Son zamanlarda sosyal medya platformu Twitter ile tartışmalar yaşayan Başkan Trump, ABD Adalet Bakanı William Barr'a sosyal medya platformlarının aldatıcı uygulamalarına karşı ülke genelinde ortak bir çalışma başlatılması talimatı verdiğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Kaliforniya eyaletinde posta yoluyla yapılacak oylamaya ilişkin attığı tweetlerin altına Twitter dezenformasyonun yayılmasının önüne geçmek için bilgiyi doğrulama etiketini uygulamıştı. Söz konusu uyarının gündem olması üzerine Trump Twitter'dan yaptığı açıklamada, Twitter'ı 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerine müdahale etmeye çalışmak ve ifade özgürlüğünü kısıtlamak ile suçlamıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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