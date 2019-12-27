Trump, Sisi ile Libya'yı görüştü
Haberler » Güncel » Trump, Sisi ile Libya'yı görüştü - Haber

Trump, Sisi ile Libya'yı görüştü

ABD Başkanı Donald Trump ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es- Sisi, yaptıkları telefon görüşmesinde "Libya'da dış ülkelerin istismarını" reddettiBeyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada Trump ve Sisi'nin bugün bir telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

27.12.2019 03:20 | Son Güncelleme: 27.12.2019 03:20
Trump, Sisi ile Libya'yı görüştü

ABD Başkanı ve Mısır Abdulfettah es- Sisi, yaptıkları telefon görüşmesinde "Libya'da dış ülkelerin istismarını" reddetti

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada Trump ve Sisi'nin bugün bir telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

İki liderin önemli bölgesel ve ikili konuları ele aldığına işaret edilen açıklamada, "Trump ve Sisi, Libya'da dış ülkelerin istismarını reddetti. Ayrıca iki lider, Libyalıların kontrolü yabancı aktörlere kaptırmadan önce tüm tarafların çatışmayı çözmek için acil adım atması gerektiği konusunda mutabık kaldı." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler