Katliamın Yapıldığı Lisenin Öğrencileriyle Bir Araya Gelen Trump: Öğretmenleri Silahlandıralım

ABD Başkanı Trump, Florida'da silahlı saldırının yapıldığı lisenin öğrencileriyle Beyaz Saray'da bir araya geldi.

"SİLAHLANMA İÇİN GÖRÜŞMELER YAPILIYOR"

ABD Başkanı Donald Trump, Florida eyaletinin Parkland şehrinde 14 Şubat günü gerçekleştirilen silahlı saldırıyla 17 kişinin hayatını kaybettiği Marjory Stoneman Douglas Lisesine okulunun idareci ve öğrencilerini Beyaz Saray'da kabul etti. Yaşananlarla ilgili yetkililerden bilgi alan Trump, silahlanma konusunda görüşmelerin yapıldığı belirtti.

"OKULLAR GÜVENCE ALTINA ALINACAK"

Çocuklarını Florida'daki okul saldırısında kaybeden aileler Beyaz Saray'daki toplantıya katılarak Başkan Trump ve Başkan yardımcısı Mike Pence'e, siyaseti bir kenara bırakıp Amerikan'da okul çocuklarını silahla şiddet felaketinden koruma çağrısında bulunarak sorunun çözülmesini istedi. Başkan Trump, ailelere okulların arka planda kontrolleri konusunda çok güçlü olacakları sözünü verdi. Trump ailelere, "Daha başka şeyler yapacağız, Amerika'da okullarda kimse kendini güvensiz hissetmemeli, okullar güvence altına alınacak" dedi.

"50 EYALETİN VALİLERİNİ BEYAZ SARAY'A DAVET ETTİK"

ABD Eğitim Bakanı Betsy DeVos ve Başkan Yardımcısı Mike Pence de Trump'ın öğrencilerle bir araya geldiği toplantıya katılarak, silahlanmayla ilgili önemli çalışmaların olduğunu duyurdu. Mike Pence, 50 eyalettin valilerinin önümüzdeki hafta silah konusuyla ilgili çözümler üzerinde görüşmek üzere Beyaz Saray'a davet edildiklerini söyledi.