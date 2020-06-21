Trump: "Sessiz çoğunluğun her zamankinden daha güçlü"
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Trump: "Sessiz çoğunluğun her zamankinden daha güçlü"

ABD Başkanı Donald Trump, korona virüs salgını nedeniyle ara verdiği mitinglerine Oklahoma eyaletine bağlı Tulsa kentinde bulunan 19 bin kişilik kapalı spor salonunda devam etti.

Trump:
21.06.2020 07:10 | Son Güncelleme: 21.06.2020 07:13

ABD Başkanı Donald Trump, korona virüs salgını nedeniyle ara verdiği mitinglerine Oklahoma eyaletine bağlı Tulsa kentinde bulunan 19 bin kişilik kapalı spor salonunda devam etti.

Başkan Trump, "Sessiz çoğunluğun her zamankinden daha güçlü" olduğunu söyleyerek çıktığı sahnede salonu dolduranlar tarafından uzun süre alkışlandı. Trump, pandemi döneminin ortasında seçim çalışmaları kapsamında Oklahoma eyaletinde ilk mitingini başlattı, ancak Trump siyasi güç gösterisinin yanında yeni korona virüs vakalarıyla karşılaştı.

Başkan Donald Trump, yanlıları sabahın erken saatlerinden itibaren ilk kampanya mitingine ev sahipliği yapan Oklahoma eyaletindeki Tusla Arena spor salonunun dışında toplanmaya başladı.

Trump: "Okulları sonbaharda çocuklar için güçlü bir şekilde yeniden açmalıyız"

Çocukların daha güçlü bağışıklık sistemlerine sahip olduklarını ve korona virüse karşı savunmasız olmadıklarını için ABD'deki okulların yeniden açılması gerektiğini söyleyen Trump, "Çocuklar bizden çok daha güçlüler, Okulları sonbaharda açmalıyız" ifadelerini kullandı.

Trump, kravatıma su dökmek istemedim

Trump, geçen hafta bir konuşması öncesinde yürürken zorlandığı görüntüler için kaygan bir zemindi, deri tabanlı ayakkabıları ile rampadan aşağı doğru dikkatli bir şekilde yürüdüğünü ve sonra bir bardak su içmek için iki elini niye kullandığını açıkladı. Trump,"kravatıma su dökmek istemedim" ifadelerini kullandı.

Başkan Trump, ülke çapında ırksal adaletsizlikle ilgili protestoların ardından Konfederasyon generallerinden sonra adlandırılan askeri üsleri yeniden adlandırma da dahil olmak üzere kültürel ve ekonomik meseleleri de ele aldı.

Trump, "Tarihimizi tahrip etmeye, güzel anıtlarımızı kutsallaştırmaya çalışıyorlar. Heykellerimizi yıkın ve kontrol taleplerine uymayan herkesi cezalandırın, iptal edin ve zulmedin. "Yeni baskıcı rejimlerini dayatabilmeleri için mirasımızı yıkmak istiyorlar." İfadelerini kullandı.

Trump, Amerikan medyasına yüklendi

ABD Başkanı Donald Trump, ABD medyasını protestoları desteklemekle, Covid-19 salgını ile ilgili sorunları görmezden gelmekle suçladı. Trump, sahnede Amerikan medyasını Demokrat Parti'den rakibi Joe Biden'ı desteklemekle suçladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Oklahoma eyaletinin Tulsa kentinde düzenlenen seçim mitinginde Amerikan medyasının korona virüs konusunu kendi yararlarına manipüle ettiğini, virüsün bazı yönlerini ve yayılmasını küçümsediklerini söyledi. Trump, "ABD medyası asla Covid-19 salgını hakkında konuşmuyor. 5. Caddede yürürken veya Demokrat Parti tarafından yönetilen bir şehrin caddesinde yürürken 25 bin insan maskelerini takmıyor dediğini duymadınız. "Black Lives Matter" protestocularının çoğunun vandalizme giriştiğini ve özel mülkiyetleri yok ettiklerini söyledi.

ABD sınırlarını Çin ve Avrupa'ya kapattıktan sonra binlerce Amerikalının hayatını kurtardım

Trump, "Yağmacılar, anarşistler, ajitatörler dediğimde başkanımızın söylemesi ne kadar korkunç bir şey diyorlar. Ama Covid-19 ile ilgili bir şeylerden bahsettiklerini duymuyorsunuz. "ABD sınırlarını Çin ve Avrupa'ya kapattıktan sonra korona virüsün yayılmasını önleyerek yüzlerce ve binlerce Amerikalının hayatını kurtardığını belirten Trump," ABD'de 25 milyon kişi Covid-19 için test edildi, bu yüzden onaylanan toplam vaka sayısı yüksek görünüyor"dedi.

Korona virüs testleri pozitif çıkanlar kimseyle temas ettirilmedi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Oklahoma eyaletinin Tulsa kentinde başlattığı seçim mitingi öncesinde görevli 6 kişide korona virüs tespit edilmişti. Trump'ın, seçim kampanya iletişim direktörü Tim Murtaugh, yaptığı açıklamada, "Bugün görevli personellere miting öncesinde yapılan korona virüs testlerinde 6 görevlinin testleri pozitif çıktı. 6 kişiye hızlı bir şekilde karantina tedbirleri uygulandı. Korona virüs testleri pozitif olan kişiler veya pozitif kişiler ile teması olan hiç kimse bugünkü mitingde katılımcıların veya seçilmiş kişilerin yanında olmadı" ifadelerini kullandı.

Protestocular ile Trump, taraftarları arasında karşılıklı atışmalar yaşandı

Trump'ın seçim mitinginin yapıldığı spor salonunun dışında, Black Lives Matter protestocuları ile Trump taraftarları arasında karşılıklı atışmalar yaşandı. Polis'in zamanında müdahalesi ile olaylar anıda bastırıldı. Taraflar daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı. ABD Başkanı Donald Trump, yoğun eleştiriden sonra Oklahoma eyaletindeki mitingini ABD'de Siyah köleliğin sona ermesinin anısına 19 Haziran, yıldönümü ile çakışmaması nedeniyle mitingini bir gün sonraya 20 Haziran'a ertelenmişti. - OKLAHOMA

Kaynak: İHA

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