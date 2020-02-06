Trump Senato'daki oylamada aklandı

06.02.2020 09:00 | Son Güncelleme: 06.02.2020 09:00

ABD Başkanı Donald Trump Senatoda görüşülen davasında yöneltilen suçlardan suçsuz bulundu.

Trump, senatoda Çarşamba günü gerçekleşen oylamada kendisine yöneltilen 'gücü kötüye kullanma ve kongreyi yanıltma' suçlarından Cumhuriyetçi Parti desteği ile suçsuz bulundu.

Cumhuriyetçi Parti'den sadece Senatör Mitt Romney 'gücü kötüye kullanma' suçlamasında Trump'ın suçlu olduğuna dair oy kullanırken, kongreyi yanıltma suçlaması ile ilgili olarak Trump'ın suçsuz olduğu yönünde oy kullandı.

Trump görevi kötüye kullanma suçlamasından 52-48 ve kongreyi yanıltma suçlamasından 53-47 oylarla suçsuz bulundu.

Trump sonuçla ilgili sosyal medyadan Perşembe günü "ülkenin görevden alma sahtekarlığı karşısındaki zaferi" ile ilgili konuşacağını duyurdu.

Beyaz Saray Basın Sekreteri Stephanie Grisham yaptığı açıklamada "Sadece Başkan'ın politik karşıtları tüm demokratlar ve bir başarısız Cumhuriyetçi Başkan adayı görevden alma suçlamaları tarafında oy kullandı" dedi.

Demokrat Parti Başkanlık aday adaylarından Senatör Bernie Sanders ise oylama sonucunu "ülke için üzücü bir gün" olarak değerlendirdi. Sanders sadece bir Cumhuriyetçinin destek vermesinin Başkan'a adalet ve kanunların üzerinde hareket edebileceği sinyalini verdiğini iddia etti.

Demokratlar Senatoda gerçekleşen yargılamayı, Cumhuriyetçilerin tüm ek tanık ve doküman taleplerini reddetmesinden dolayı utanç verici olarak nitelendiriyor.

Cumhuriyetçiler ise Başkan'a yönelik suçlamaları politik bir hareket olarak nitelendiriyor.

Trump'ın görevden alınması ile ilgili dava iki haftadan biraz fazla sürerek ABD tarihinde bir Başkan'ın görevden alınması ile ilgili açılan davaların en kısası oldu. 1999 yılında Bill Clinton'a yönelik açılan dava beş hafta ve 1968 yılında Andrew Jackson'a açılan dava yedi hafta sürmüştü.

(Aydın Tuna Palabıyıkoğlu/İHA)

Kaynak: İHA