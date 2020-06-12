Trump: "Seçimleri kazanamazsam, hayatıma devam eder ve başka işler yaparım"
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Trump: "Seçimleri kazanamazsam, hayatıma devam eder ve başka işler yaparım"

ABD Başkanı Donald Trump, 2020 ABD Başkanlık seçimlerinin Demokrat Başkan adayı Joe Biden'ın "Trump, seçimlerde yenilgiyi kabul etmezse, askerler onu Beyaz Saray'dan çıkaracaktır.

Trump:
12.06.2020 22:33 | Son Güncelleme: 12.06.2020 22:36

ABD Başkanı Donald Trump, 2020 ABD Başkanlık seçimlerinin Demokrat Başkan adayı Joe Biden'ın "Trump, seçimlerde yenilgiyi kabul etmezse, askerler onu Beyaz Saray'dan çıkaracaktır." sözlerine ilişkin, "Seçimleri kazanamazsam, hayatıma devam eder ve başka işler yaparım ama bu ülkemiz için üzüntü verici olur." sözleriyle yanıt verdi.

Trump, Fox News'te yayımlanan "Outnumbered Overtime" programında, Harris Faulkner'ın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

ABD'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından normalleşme sürecine girdiği bir dönemde, siyahi George Floyd'un polis şiddetiyle öldürülmesine ilişkin protestoların başladığını anımsatan Trump, "Tam normalleşmeye girdiğimiz dönemde, gereksiz yere yağma olayları yaşadık. Valiler ve belediye başkanları güçlü adımlar atsaydı, olayların bu noktaya gelmeyeceğini düşünüyorum." dedi.

Trump, Floyd protestolarını yakından izlediğini belirterek, "Protestocuların farklı nedenleri olduğunu düşünüyorum, hatta bazıları neden orada olduklarını bile bilmiyordu. Birçoğu sadece kalabalığı takip ederek sokağa çıktı." ifadesini kullandı.

"Şefkatli ama güçlü güvenlik ve polis gücü görmek istiyorum"

Polislere verilen fonların kesilmesi çağrılarına da karşı çıkan Trump, "Gerçekten şefkatli ama güçlü güvenlik ve polis gücü görmek istiyorum. Yanlış yaptıklarını görmek istemiyorum." diye konuştu.

Trump, polisin, şüphelilerin boyunlarına baskı uygulayarak gözaltına almalarının yasaklanması tartışmalarına ilişkin ise şunları kaydetti:

"Boyuna baskı uygulayarak gözaltına almanın, çok masum olduğunu düşünüyorum. Çok mükemmel bir şey. Bir kişiye karşı, bir kişi müdahalede bulunuyorsa bu mantıklı, ama 2 polis tek bir zanlıyı bu şekilde gözaltına alıyorsa hikaye değişiyor. Dikkatli davranmak zorundasınız. Genel olarak konuşursak, buna son verilmeli. Ama zor bir kişiyle uğraşıyorsanız, buna ihtiyaç olabilir."

"Siyahiler için, gelmiş geçmiş tüm başkanlardan daha çok şey yaptım"

Trump, siyahilerin şartlarının düzeltilmesi için birçok adım attığını savunarak, "Ben siyahiler için, gelmiş geçmiş tüm başkanlardan daha çok şey yaptım. Abraham Lincoln'a gelince, o iyi şeyler yaptı ama yaptıkları her zaman tartışmaya açıktı." ifadelerini kullandı.

"Seçimi kaybedersem, ülkemiz için üzücü olur"

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley'in, Washington DC'deki protestolar sırasında Trump'ın arkasında kamuflajla yürürken fotoğraf karesine girmesinin "yanlış" olduğuna dair açıklamasını da değerlendiren Trump, "Bu açıklamanın önemli olduğunu düşünmüyorum. Ordu ile iyi bir ilişkim var. Ordumuzu yeniden yapılandırdım. Kimsenin yapmadığını yapıp, 2,5 trilyon dolar harcadım." diye konuştu.

Başkan Trump, eski ABD Başkan Yardımcısı ve Demokrat Başkan adayı Joe Biden'ın dün yaptığı, "Trump, oy çalmaya çalışacak" ve "Trump, seçimlerde yenilgiyi kabul etmezse, askerler onu Beyaz Saray'dan çıkaracaktır." açıklamalarına da değinerek, "Herkes, Biden'ın evinin bodrum katında kendi steril ortamını kurduğunu ve oradan çıkmadığını biliyor. Seçimleri kazanamazsam, hayatıma devam eder ve başka işler yaparım ama bu ülkemiz için üzüntü verici olur." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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