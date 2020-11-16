Trump, "seçimi ben kazandım" iddiasını sürdürüyor
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Trump, "seçimi ben kazandım" iddiasını sürdürüyor

16.11.2020 17:45 | Son Güncelleme: 16.11.2020 17:45
Trump,

ABD Başkanı Donald Trump, resmi olmayan sonuçlara göre Demokrat aday Joe Biden'ın kazandığı 3 Kasım Salı günü yapılan seçimlere ilişkin, "ben kazandım" iddiasını sürdürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, resmi olmayan sonuçlara göre Demokrat aday Joe Biden'ın kazandığı 3 Kasım Salı günü yapılan seçimlere ilişkin, "ben kazandım" iddiasını sürdürüyor.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Seçimleri ben kazandım." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Twitter, söz konusu paylaşıma "Resmi kaynaklar bu seçimin sonucunu farklı açıkladı." etiketi ekledi.

Trump, Georgia eyaletindeki oyların yeniden sayılmasına ilişkin prosedürleri de eleştirerek, "Georgia'da yapılan sahte yeniden sayımın bir anlamı yok çünkü oy pusulalarının üzerindeki imzalara bakılıp, teyit edilmesine izin vermiyorlar. Bu Anayasaya aykırı bir durumdur." bilgisini paylaştı.

Moderna'nın aşı haberine "müthiş buluş" nitelemesi

Başkan Trump ayrıca, Amerikan biyoteknoloji şirketi Moderna'nın, Kovid-19 aşısının yüzde 95,4 etkili olduğunu açıklamasına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Az önce yeni bir aşı daha duyuruldu. Bu kez Moderna, aşısının yüzde 95 etkili olduğunu açıkladı. Muhteşem tarihçiler, benim yönetimim altında Çin Vebasını bitirecek bu muhteşem buluşları lütfen hatırlayın."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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