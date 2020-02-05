Trump, seçimden önceki son "Birliğin Durumu" konuşmasını yaptı
ABD Başkanı Donald Trump, geleneksel "Birliğin Durumu" konuşmasında ağırlıklı olarak kendi yönetiminin ekonomi performansını överken, dış politikada İran'a gözdağı verdi ve ABD'nin Orta Doğu'daki sonsuz savaşlardan çıkmaya kararlı olduğunu vurguladı.
05.02.2020 08:02 | Son Güncelleme: 05.02.2020 08:02
ABD Başkanı Donald Trump, geleneksel "Birliğin Durumu" konuşmasında ağırlıklı olarak kendi yönetiminin ekonomi performansını överken, dış politikada İran'a gözdağı verdi ve ABD'nin Orta Doğu'daki sonsuz savaşlardan çıkmaya kararlı olduğunu vurguladı.
Kaynak: Dunya.com