Trump, seçimden önceki son "Birliğin Durumu" konuşmasını yaptı

05.02.2020 08:02 | Son Güncelleme: 05.02.2020 08:02

ABD Başkanı Donald Trump, geleneksel "Birliğin Durumu" konuşmasında ağırlıklı olarak kendi yönetiminin ekonomi performansını överken, dış politikada İran'a gözdağı verdi ve ABD'nin Orta Doğu'daki sonsuz savaşlardan çıkmaya kararlı olduğunu vurguladı.