Trump: Seçim için gerekirse kendi paramı harcarım
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Trump: Seçim için gerekirse kendi paramı harcarım

ABD Başkanı Donald Trump, seçim kampanyası için gerekirse kendi parasını harcayacağını belirtti.

Trump: Seçim için gerekirse kendi paramı harcarım
08.09.2020 21:41 | Son Güncelleme: 08.09.2020 21:45

ABD Başkanı Donald Trump, seçim kampanyası için gerekirse kendi parasını harcayacağını belirtti.

Florida ziyareti öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Donald Trump, gazetecilerden birinin seçim için kendi parasını harcayıp harcamayacağı sorusuna, "Gerekirse harcarım" dedi. ABD medyası, Trump'ın 2017'deki seçim kampanyasından 3 kat daha fazla parayı seçim kampanyasına harcaması gerektiğini duyurdu. Trump, rakibi Joe Biden'ı yenmek için 'ek meblağlar' yatırmaya hazır olduğunu söyledi.


Kaynak: DHA

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