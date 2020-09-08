Trump: Seçim için gerekirse kendi paramı harcarım ABD Başkanı Donald Trump, seçim kampanyası için gerekirse kendi parasını harcayacağını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, seçim kampanyası için gerekirse kendi parasını harcayacağını belirtti. Florida ziyareti öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Donald Trump, gazetecilerden birinin seçim için kendi parasını harcayıp harcamayacağı sorusuna, "Gerekirse harcarım" dedi. ABD medyası, Trump'ın 2017'deki seçim kampanyasından 3 kat daha fazla parayı seçim kampanyasına harcaması gerektiğini duyurdu. Trump, rakibi Joe Biden'ı yenmek için 'ek meblağlar' yatırmaya hazır olduğunu söyledi.

Kaynak: DHA