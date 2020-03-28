Trump savaş dönemi yasasını uyguluyor
Dünyada en yüksek koronavirüs vaka sayısının ABD'de kaydedilmesi üzerine Trump tedbirleri artırarak, General Motors'un solunum cihazı üretmesi için savaş dönemi yasasını uygulamaya başladı.
28.03.2020 19:05 | Son Güncelleme: 28.03.2020 19:05
Dünyada en yüksek koronavirüs vaka sayısının ABD'de kaydedilmesi üzerine Trump tedbirleri artırarak, General Motors'un solunum cihazı üretmesi için savaş dönemi yasasını uygulamaya başladı.
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Kaynak: Dunya.com