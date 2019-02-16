Trump, Satterfield'yi Türkiye Büyükelçisi Olarak Aday Gösterdi

Trump, Satterfield'yi Türkiye Büyükelçisi Olarak Aday Gösterdi

ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanlığı müsteşarlarından David Satterfield'i Türkiye Büyükelçisi olarak aday gösterdi.

Trump, Satterfield'yi Türkiye Büyükelçisi Olarak Aday Gösterdi

ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanlığı müsteşarlarından David Satterfield'i Türkiye Büyükelçisi olarak aday gösterdi.

ABD Başkanlık Ofisi Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Dışişleri Bakanlığı müsteşarlarından David Satterfield'i Türkiye Büyükelçisi olarak aday gösterdiğini duyurdu. Trump, ABD'nin eski Türkiye Büyükelçisi John Bass'tan sonra bir atama yapmamıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et