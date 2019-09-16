Trump: saldırıların arkasında iran var gibi gözüküyor

16.09.2019 23:23

ABD Başkanı Donald Trump, Pazartesi günü Oval Ofis'te gazetecilere açıklamalarda bulundu. Trump, Suudi Arabistan'a düzenlenen drone saldırılarıyla ilgili, "Bu işin arkasında İran var gibi gözüküyor. Masada birçok seçenek var ancak şu an seçeneklere odaklanmak istemiyoruz. Kimseyle savaş istemiyorum" diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da konu hakkında, "Ortaya çıkan bilgiler, sorumluluğun İran'a ait olduğunu gösteriyor" yorumunda bulunmuştu.

"YEMEN, MEŞRU SAVUNMA HAKKINI KULLANIYOR"

Ankara'da düzenlenen Üçlü Zirve sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Saudi Aramco'ya düzenlenen saldırılarla ilgili soruya, "Yemen halkı, kendisine saldıranlara karşı meşru müdafaa hakkını kullanıyor. Bu olaylar, Yemen'e yönelik saldırıların bir sonucudur" cevabını verdi.

Kaynak: DHA