Trump: "Sahtekar insanlar tarafından korkunç bir deneyime maruz bırakıldık"

06.02.2020 22:33 | Son Güncelleme: 06.02.2020 22:33

ABD Başkan Donald Trump, hakkındaki suçlamalara ilişkin yürütülen davada aklanmasının ardından yaptığı konuşmada "Sahtekar insanlar tarafından korkunç bir deneyime maruz bırakıldık" dedi.



ABD Başkanı Donald Trump, görevi kötüye kullanma ve Kongre'nin çalışmasını engelleme suçlamalarına karşı yürütülen davaya ilişkin Senato'da yapılan oylamada aklanmasının ardından konuşma gerçekleştirdi. Trump, Washington'da düzenlenen Ulusal Dua Kahvaltısı'ndan sonra yaptığı konuşmada, "Herkesin bildiği gibi, ailem, büyük ülkemiz ve Başkan olarak ben sahtekar ve yozlaşmış insanlar tarafından korkunç bir deneyime maruz bırakıldık. Bizi yok etmek için mümkün olan her şeyi yaptılar ve bunu yaparken milletimize çok zarar verdiler" dedi.



Kendisine karşı yürütülen davanın kilit isimleri Adam Schiff ve Nancy Pelosi hakkında, "Onlar korkunç insanlar. Pelosi uzun zamandır beni yargılamak istiyordu. Benim için dua ettiğini söylüyor. Elbette eminim. Ama başka bir amaç için. Aslında dua ettiğinden de şüpheliyim" ifadelerini kullandı.



Trump ayrıca, "Benim başıma gelenleri başka Başkanlar kaldırabilir miydi bilmiyorum. Önce Rusya sürecinden geçtik. Cadı avı daha o zaman başladı. Bu tamamen saçmalıktı. James Comey'yi (Eski FBI Başkanı) kovmasaydım belki de şu anda burada olmayabilirdim. Ben yanlış bir şey yapmadım. Hayatımda yaptığım bazı yanlışlar oldu ama... İşte sonucu bu" ifadelerinin ardından, Washington Post gazetesinin "Trump aklandı" manşetini göstererek, gazeteyi çerçeveleteceğini söyledi. Trump, "Azil kelimesi, bana göre çok çirkin bir kelime. Şimdi elimizde harika kelime var; tam aklanma" ifadelerini kullandı.



ABD Başkanı Trump, vatandaşlardan kendisine karşı yürütülen siyasi davanın korkunç deneyimi geride bırakmalarını isterken, Cumhuriyetçi Parti'ye süreç boyunca verdiği destekten dolayı teşekkür etti. - WASHINGTON

Kaynak: İHA