Trump sahaya indi
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Trump sahaya indi

Trump sahaya indiABD, (DHA) ? ABD Başkanı Donald Trump dün akşam eşi Melania Trump ile birlikte ulusal üniversiteler arası ragbi şampiyonluk maçı öncesi sahaya çıktı.

14.01.2020 10:40 | Son Güncelleme: 14.01.2020 10:43
Trump sahaya indi

Trump sahaya indi

ABD, () ? ABD Başkanı dün akşam eşi Melania Trump ile birlikte ulusal üniversiteler arası ragbi şampiyonluk maçı öncesi sahaya çıktı.

Louisiana eyaleti New Orleans kentinde akşam saatlerinde LSU ve Clemson arasında oynanan şampiyonluk maçı öncesi sahaya çıkan Donald Trump ve eşine seyirciler, 'dört yıl daha' şeklinde tezahürat yaptılar. Maç öncesi büyük güvenlik önlemleri alındı ve Superdome standının girişi ve saha içi K9 köpekleriyle polis koruması altına aldı. ABD Gizli Servisi maç öncesi yasaklanan maddelerin listesini yayınladı.

Kaynak: DHA

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: Trump sahaya indi
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