Trump, sadece 20 hastada denenen 2 ilacın koronavirüse iyi geldiğini savundu ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabında sadece 20 hastada denenen 2 ilacın koronavirüse iyi geldiğini yazdı. Bu mesaj sonrası ABD'de Hydroxychloroquine ve Azithromycin adlı ilaçlara olan talep hızla arttı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, koronavirüse (Covid-19) iyi geldiğini söylediği ilaçların tanıtımını yapması tepki çekti. Trump, cumartesi günü Twitter'daki paylaşımlarında, tıbbi açıdan etkileri henüz kanıtlanmamış iki ilacın adını vererek Covid-19 hastalığına iyi geldiğini savundu. Bu ilaçlardan birinin sadece 20 koronavirüs hastası üzerinde denendiği biliniyor. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com