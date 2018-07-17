Trump: "Rusya'nın Başkanlık Seçimlerine Müdahale Ettiğini Kabul Ediyorum"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinin ardından Beyaz Saray'da basın mensuplarına açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, 2016 Başkanlık seçimlerine Rusya'nın müdahale ettiğini kabul ettiğini fakat sonucu etkileyemediğini söyledi.

ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldikten sonra düzenledikleri ortak basın toplantısındaki açıklamalarından dolayı ABD medyası tarafından vatan haini ilan edilmişti. Putin ile yaptığı görüşmeden sonra Beyaz Saray'da ilk defa kamera karşısına geçen Trump, ABD istihbarat servisine inanıcının ve desteğinin tam olduğunu, istihbarat servislerinin Rusya'nın seçimlere müdahale ettiğine dair vardığı araştırma sonucunu kabul ettiğini belirterek, "Rusya'nın Başkanlık seçimlerine müdahale ettiğini kabul ediyorum, fakat sonucu etkilemedi" dedi.

ABD Başkanı Trump, dün bir araya geldiği Putin ile düzenlediği basın toplantısında, seçimlere Rusya'nın müdahale etmesi için herhangi bir sebep görmediğini dile getirmişti. Rusya Devlet Başkanı Putin de dünkü basın toplantısında, ABD seçimlerine müdahale ettiği iddialarına, "ABD seçimlerine müdahale ettiğimiz iddiası saçmalık" cevabını vermişti. Trump da, Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği iddialarının saçma olduğunu söyleyerek, "Seçimlerde kara bulut yok, Hillary'yi kolayca yendim" diyerek FBI'ın gerçekleştirdiği soruşturmada hiçbir şey bulamadığını söylemişti. - WASHINGTON