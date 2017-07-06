Trump: Rusya İstikrarı Bozuyor
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenecek G20 zirvesi öncesi geldiği Polonya'da Rusya'yı hedef aldı.
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenecek G20 zirvesi öncesi geldiği Polonya'da Rusya'yı hedef aldı.
Moskova'yı 'istikrarı bozan güç' olarak tanımlayan Trump'ın bu ifadeleri, Rusya lideri Vladimir Putin ile yapacağı yüz yüze görüşmeden bir gün önce söylemesi dikkati çekti.
Varşova'da düzenlediği basın toplantısında NATO üyelerine de göndermede bulunan Trump şöyle konuştu:
"Amerika, Orta ve Doğu Avrupa'da barış ve güvenliği korumaya kararlıdır. Rusya'nın eylemlerine ve istikrarı bozucu faaliyetlerine karşı Polonya ile ortak çalışıyoruz. Ayrıca mali yükümlülüklerini yerine getiren az sayıdaki NATO üyesi ülkeden birisi olması nedeniyle Polonya'nın, İttifak'ın diğer üyelerine gösterdiği örnek tutum için kendilerine minnettarız"
Trump ayrıca, "Rusya'yı Ukrayna ve diğer bölgelerdeki istikrarı bozucu faaliyetlerini durdurmaya çağırıyoruz. Keza İran ve Suriye dahil olmak üzere düşman rejimleri desteklemeye de son vermeli. Ortak düşmanla mücadelede ve medeniyeti korumada sorumlu uluslar topluluğuna katılmalı" ifadelerini kullandı.
Trump'ın bu sözlerine Moskova'nın yanıtı gecikmedi.
Kremlin, Trump'ın açıklamalarının doğru olmadığını bildirdi.
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Tags: Donald Trump Rusya Polonya ABD istikrarı Trump: bozuyor Gepost: 06 juli 2017