Trump: "Rusya İçin Asla Çalışmadım"

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesine ilişkin çıkan haberler hakkında "Rusya için asla çalışmadım" açıklamasını yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, Washington Post'ta yer alan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmelerinin ayrıntılarını gizlediğine ilişkin iddialarla ilgili açıklamada bulundu. Trump, "Rusya için asla çalışmadım" ifadelerini kullanarak tercümanın notlarıyla ilgili bir şey bilmediğini söyledi.

Washington Post gazetesi, ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde Trump'ın Putin'le görüşmelerinin detaylarını gizlediğini ve görüşmelerde görevli olan tercümanın notlarına el koyduğunu iddia etmişti. - WASHINGTON

Kaynak: İHA