Trump, rakibi Biden'a yüklendi
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Trump, rakibi Biden'a yüklendi

ABD Başkanı Donald Trump Ohio eyaletinde gerçekleştirdiği ziyarette rakibi Joe Biden'ı işaret ederek, "Tanrı'ya karşı, silahlara karşı, bizim her tür enerjimize karşı olan radikal solun Ohio'da başarılı olacağını sanmıyorum" ifadelerini kullandı.

Trump, rakibi Biden'a yüklendi
07.08.2020 10:07 | Son Güncelleme: 07.08.2020 10:17

ABD Başkanı Donald Trump Ohio eyaletinde gerçekleştirdiği ziyarette rakibi Joe Biden'ı işaret ederek, "Tanrı'ya karşı, silahlara karşı, bizim her tür enerjimize karşı olan radikal solun Ohio'da başarılı olacağını sanmıyorum" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım Başkanlık seçim çalışmaları kapsamında Ohio eyaletine gerçekleştirdiği ziyarette rakibi Demokrat Parti'nin başkan adayı Joe Biden'a yönelik ağır eleştirilerde bulundu. Her iki aday arasında seçim kampanyalarının önümüzdeki aylarda ne kadar çekişmeli olabileceğinin sinyalini veren Başkan Trump, "Radikal sol gündemi takip ediyor, silahlarınızı alıyor. 2. defa değişikliğinizi yok etmeye çalışıyor. Din yok, hiçbir şey yok, İncil'e zarar veriyor, Tanrı'ya zarar veriyor. Tanrı'ya karşı, silahlara karşı, bizim her tür enerjimize karşı olan radikal solun Ohio'da başarılı olacağını sanmıyorum" dedi.

Kanada'dan gelen alüminyuma yüzde 10'luk ek gümrük vergisi

ABD Başkanı Trump, Kanada'dan ithal edilen alüminyuma yüzde 10 gümrük vergisi uygulanması için bir kararname imzaladı. Trump, yeni Kuzey Amerika Ticaret Anlaşmasının yürürlüğe girmesinden bir ay sonra Kanada'dan ithal edilen alüminyuma yüzde 10'luk yeni gümrük vergisi için bir kararname imzaladığını duyurdu.

"Kanada bizden faydalanıyordu"

Trump konuşmasında ayrıca, "Kanada her zamanki gibi bizden faydalanıyordu" ifadelerini kullanarak Kanada'ya daha önce uygulanan yüzde 10'luk gümrük vergisini geçen yıl kaldırdıklarını hatırlattı. "Yönetimim Kanada hükümetinden alüminyum endüstrilerinin bizim ülkemize akarak iş alanlarımızı eritmeyeceğine yönelik aldığı sözün ardından gümrük vergisini kaldırmıştı. Çünkü bunu yapıyorlardı" şeklinde konuştu.

Trump'ın Ohio ziyaretine eşlik etmesi beklenen 73 yaşındaki Ohio Valisi Mike DeWine ise yeni tip korona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından programa katılmadı. - OHIO

Kaynak: İHA

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