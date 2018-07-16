Trump: "Putin'le Zirve İyi Geçecek"

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le gerçekleştireceği görüşme için "iyi geçecek" yorumunu yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le düzenleyeceği zirve için Finlandiya'nın başkenti Helsinki'ye geldi. Trump, zirve öncesinde Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile bir araya geldi. Niinistö ile kahvaltıya katılan Trump, ev sahipliğinden dolayı Niinistö'ye teşekkür ederek Putin'le yapacağı zirvenin iyi geçeceğini söyledi.

Donald Trump ve eşi Melania Trump, kahvaltıdan sonra kaldıkları otele döndü. Finlandiya Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenecek Trump-Putin zirvesi sonrasında çalışma yemeğine katılacak iki lider, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Finlandiya, daha önce de ABD-Rusya zirvelerine ev sahipliği yapmıştı. - HELSİNKİ