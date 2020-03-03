Trump, Putin'in "Birleşmiş Milletler" teklifini kabul etti
Rusya Dışişler Bakanı Sergey Lavrov, Putin'in Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ile görüşeceğini duyurdu ve ABD başkanının, Putin'in BM Güvenlik Konseyi Daimi Üyeleri'nin toplantı yapması önerisini kabul ettiğini duyurdu.
03.03.2020 16:54 | Son Güncelleme: 03.03.2020 16:54
Rusya Dışişler Bakanı Sergey Lavrov, Putin'in Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ile görüşeceğini duyurdu. Lavrov, "Trump, Putin'in BM Güvenlik Konseyi Daimi Üyeleri'nin toplantı yapması önerisini kabul etti" dedi.