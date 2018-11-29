Trump, Putin ile Görüşmesini İptal Etti

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna krizi sebebiyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile G20 Zirvesi'nde yapacağı görüşmeyi iptal ettiğini duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna krizi sonucu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenen G20 Zirvesi'nde yapacağı görüşmeyi iptal ettiğini duyurdu. Trump, "Gemilerin ve denizcilerin Rusya'dan Ukrayna'ya gönderilmediği gerçeği temelinde, Vladirmir Putin ile Arjantin'de yapmayı planladığımız görüşmeyi, tüm tarafların tüm tarafların endişeleri için en iyisi olduğundan, iptal etmeye karar verdim" dedi.

(İHA)