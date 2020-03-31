Trump-Putin görüşmesi petrol fiyatlarını hafif yükseltti ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün enerji piyasalarını görüşmesi, 2002'den bu yana en düşük seviyeleri gören petrol fiyatlarının toparlanmasını sağladı.

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün enerji piyasalarını görüşmesi, 2002'den bu yana en düşük seviyeleri gören petrol fiyatlarının toparlanmasını sağladı. Kaynak: Dunya.com