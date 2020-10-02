Trump "Proud Boys" isimli beyaz ırkçı grubu kınadı
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Trump "Proud Boys" isimli beyaz ırkçı grubu kınadı

02.10.2020 05:09 | Son Güncelleme: 02.10.2020 05:12
Trump

ABD Başkanı Donald Trump, "Ku Klax Klan" ve "Proud Boys" da dahil olmak üzere beyaz ırkçı tüm grupları kınadığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, "Ku Klax Klan" ve "Proud Boys" da dahil olmak üzere beyaz ırkçı tüm grupları kınadığını açıkladı.

Trump, Fox televizyonunda Sean Hannity'nin programına katılarak, gündemi değerlendirdi.

Salı günü başkanlık seçimlerindeki Demokrat rakibi Joe Biden ile karşı karşıya geldiği canlı yayın tartışmasında, "Proud Boys" isimli beyazların üstünlüğünü savunan grubu kınamadığı yönündeki eleştirilere yanıt veren Trump, kendisinin her zaman beyaz ırkçılığa da tepki gösterdiğini belirtti.

Trump, "Ku Klax Klan'ı kınıyorum, tüm beyaz ırkçıları kınıyorum, Proud Boys'u kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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