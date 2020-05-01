Trump, Portekiz Cumhurbaşkanı de Sousa ile koronavirüsü görüştü

ABD Başkanı Donald Trump ve Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, yeni tip koronavirüs salgınını görüştü.

ABD Başkanı Donald Trump ve Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, yeni tip koronavirüs salgınını görüştü.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Trump ve de Sousa, bugün, Kovid-19'u ve salgından etkilenen küresel ekonomilerin yeniden faaliyete geçmesine ilişkin çabaları ele aldıkları bir telefon görüşmesi yaptı.

Açıklamada, "Başkan Trump, de Souso'ya virüsün yayılmasının durdurulmasına yardım için attığı güçlü adımlarından dolayı övdü." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca iki liderin kritik ikili ve küresel konuları da ele aldığının altı çizildi.

Kaynak: AA