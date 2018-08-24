Trump, Pompeo'nun Kuzey Kore Ziyaretini İptal Etti

ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Kuzey Kore'ye düzenleyeceği ziyareti iptal ettiğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Kuzey Kore'ye düzenleyeceği ziyareti iptal ettiğini duyurdu. Kuzey Kore ile verimli bir süreç yürütemediklerini belirten Trump,"Kore adasını nükleerden arındırma konusunda yeterli bir ilerleme kaydettiğimizi düşünmüyorum" ifadelerini kullandı. Çin'in Kuzey Kore ile olan müzakerelere destek vermediğini belirten Trump, "Buna ek olarak çoğunlukla Çin ile olan zorlu ticaret durumundan dolayı, onlar önceden olduğu gibi, nükleerden arınma sürecinde bize eskisi gibi yardımcı olmuyorlar" dedi.

Dışişleri Bakanı Pompeo'nun yakın zamanda Kuzey Kore'ye gideceğini söyleyen Trump,"Bakan Pompeo yakın zamanda, yüksek ihtimal Çin ile olan Ticari ilişkilerimizi çözdükten sonra, Kuzey Kore'ye gitmeyi dört gözle bekliyor. Bu arada en içten saygı ve sevgilerimi de Lider Kim'e göndermek istiyorum Onu yakın zamanda görmeyi dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON