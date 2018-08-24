Trump, Pompeo'nun Kuzey Kore Ziyaretini İptal Etti
ABD Başkanı Donald Trump, "Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan şu anda Kuzey Kore'ye gitmemesini istedim çünkü Kore Yarımadasının nükleer silahlarından arındırılmasına ilişkin yeterince yol almadığımızı hissediyorum.
ABD Başkanı Donald Trump, "Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan şu anda Kuzey Kore'ye gitmemesini istedim çünkü Kore Yarımadasının nükleer silahlarından arındırılmasına ilişkin yeterince yol almadığımızı hissediyorum." dedi.
Kaynak: Dunya.com