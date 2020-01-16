Trump: Petrolü tuttuğum için ABD askerleri Suriye'de, Irak'ta da böyle olmalıydı
CANLI YAYIN: Cumhurbaşkanı Erdoğan 2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda konuşuyor
Haberler » Dünya » Trump: Petrolü tuttuğum için ABD askerleri Suriye'de, Irak'ta da böyle olmalıydı - Haberler

Trump: Petrolü tuttuğum için ABD askerleri Suriye'de, Irak'ta da böyle olmalıydı

ABD Başkanı Donald Trump Wisonsin eyaletinde yaptığı mitinde, Suriye'deki varlıklarına neden olarak 'ABD askerleri ben petrolü elimde tuttuğum için Suriye'de' yanıtını verdi.

16.01.2020 12:26 | Son Güncelleme: 16.01.2020 12:26
Trump: Petrolü tuttuğum için ABD askerleri Suriye'de, Irak'ta da böyle olmalıydı

ABD Başkanı , 'savaş suçu sayılabilir' uyarılarına rağmen 'nin doğusundaki petrol sahalarını kontrol etmek adına bölgede asker konuşlandırma kararı aldıklarını yineledi.


ABD Başkanı 2020 başkanlık seçimleri için yürüttüğü kampanya kapsamında, Wisconsin eyaletinin Milwaukee kentinde düzenlenen mitingde konuştu. İç ve dış politika hakkında açıklamalarda bulunan Trump, Amerika'nın Suriye'deki 'tartışmalı' varlığına da değindi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler