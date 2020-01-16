Trump: Petrolü tuttuğum için ABD askerleri Suriye'de, Irak'ta da böyle olmalıydı
ABD Başkanı Donald Trump Wisonsin eyaletinde yaptığı mitinde, Suriye'deki varlıklarına neden olarak 'ABD askerleri ben petrolü elimde tuttuğum için Suriye'de' yanıtını verdi.
ABD Başkanı Donald Trump, 'savaş suçu sayılabilir' uyarılarına rağmen Suriye'nin doğusundaki petrol sahalarını kontrol etmek adına bölgede asker konuşlandırma kararı aldıklarını yineledi.
ABD Başkanı 2020 başkanlık seçimleri için yürüttüğü kampanya kapsamında, Wisconsin eyaletinin Milwaukee kentinde düzenlenen mitingde konuştu. İç ve dış politika hakkında açıklamalarda bulunan Trump, Amerika'nın Suriye'deki 'tartışmalı' varlığına da değindi. Euronews.com'da Görüntüle