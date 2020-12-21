Trump, Pennsylvania'daki seçim sonuçlarına itiraz için tekrar Yüksek Mahkeme'ye başvurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Trump, Pennsylvania'daki seçim sonuçlarına itiraz için tekrar Yüksek Mahkeme'ye başvurdu

21.12.2020 16:45 | Son Güncelleme: 21.12.2020 16:48
Trump, Pennsylvania'daki seçim sonuçlarına itiraz için tekrar Yüksek Mahkeme'ye başvurdu

NEW ABD Başkanı Donald Trump'ın kampanyası, Pennsylvania'daki 3 Kasım başkanlık seçim sonuçlarıyla ilgili ABD Yüksek Mahkemesine yeni başvuruda bulundu.

NEW ABD Başkanı Donald Trump'ın kampanyası, Pennsylvania'daki 3 Kasım başkanlık seçim sonuçlarıyla ilgili ABD Yüksek Mahkemesine yeni başvuruda bulundu.

Trump'ın avukatı Rudy Giuliani tarafından yapılan açıklamada, Yüksek Mahkeme'den, Pennsylvania Eyalet Yüksek Mahkemesinin 3 Kasım başkanlık seçimleri öncesi aldığı posta yoluyla oy kullanma kararının tanınmaması talebinde bulunulduğu belirtildi.

Pennsylvania Yüksek Mahkemesinin seçimlerden önce eyalette posta yoluyla oy kullanma yasasını değiştirmesinin anayasayı ihlal ettiği savunulan başvuruda, bu kararın, "Her iki adayın da kazanma dengesinde duran 2020 başkanlık seçimleri sonuçlarını etkileyecek ulusal öneme" sahip olduğu öne sürüldü.

Başvuruda ayrıca Yüksek Mahkemeden ABD başkanlığına seçilen Joe Biden için eyalet delegelerinin kullandığı oyların reddedilmesi ve Pennsylvania Genel Kurulunun kendi delege listesini oluşturması istendi.

Öte yandan hukuk uzmanları, Trump'ın önceki itirazları gibi, 3 Kasım başkanlık seçimlerinde hile yapıldığına dair kanıt sunulamaması nedeniyle Yüksek Mahkeme'ye yapılan son başvurudan sonuç çıkmasının zor olduğunu, çıkması durumunda bile seçim sonuçlarını değiştirmeyeceğini belirtti.

Geçen hafta 50 eyalette seçici kurul delegeleri oylarını kullanarak Biden'ı 306 oyla ABD Başkanı seçmiş, Trump ise 232 oyda kalmıştı.

ABD Yüksek Mahkemesi, en son 9 Aralık'ta da Pennsylvania eyaletinin seçim sonuçlarının resmileşmesinin engellenmesine yönelik Cumhuriyetçilerin açtığı davayı reddetmişti.

Trump ekibinin, 3 Kasım seçim sonuçlarında usulsüzlük olduğu yönünde Pennsylvania Yüksek Mahkemesine açtığı davalar da geri çevrilmiş, reddedilen davalar için Federal Temyiz Mahkemesine yapılan başvurulardan da sonuç çıkmamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk İsmail Demir Süleyman Soylu Fahrettin Koca Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Acun Ilıcalı Defne Samyeli Birkan Sokullu İbrahim Büyükak
Spor Erol Bulut Fatih Terim Burak Yılmaz Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk İngiltere Araştırma Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Trump, Pennsylvania'daki seçim sonuçlarına itiraz için tekrar Yüksek Mahkeme'ye başvurdu | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 17:06:09. #1.14#
title