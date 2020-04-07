Trump, Pandemi ile Mücadele Denetleme Komitesi Başkanını görevden aldı ABD Başkanı Trump, koronavirüs salgını için onayladığı 2 trilyon dolarlık mali destek paketinin denetiminden sorumlu olmak üzere Pandemi ile Mücadele Denetleme Komitesi Başkanı Glenn Fine'ı görevden aldı.

ABD Başkanı Trump, koronavirüs salgını için onayladığı 2 trilyon dolarlık mali destek paketinin denetiminden sorumlu olmak üzere Pandemi ile Mücadele Denetleme Komitesi Başkanı Glenn Fine'ı görevden aldı. Kaynak: Dunya.com