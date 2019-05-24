Trump: Orta Doğu'ya takviye kuvvet göndermenin gerekli olduğunu düşünmüyorum

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Orta Doğu'ya takviye kuvvet göndermenin gerekli olmadığını düşündüğünü ancak öneriye açık olduğunu ifade etti.

Trump'ın açıklamasından önce ABD Savunma Bakanlığı, İran ile yaşanan gerilimden dolayı ABD'nin Orta Doğu'daki askeri varlığını korumak için ek asker gönderilmesinin değerlendirildiğini duyurmuştu. Euronews.com'da Görüntüle