Trump Orta Doğu'ya 8 milyar dolarlık silah satışı için acil durum yetkisini kullanacak
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kongre'nin onayını bypass eden acil durum yetkisini kullanarak Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Ürdün'e silah satışını onaylacağı bildirildi. Trump'ın 8 milyar dolarlık 22 silah anlaşması ile ilgili aldığı karara siyasiler tepki gösterdi.
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın, Kongre onayını 'bypass' eden acil durum yetkisini kullanarak Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Ürdün'e silah satışını onaylacağı duyuruldu.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, söz konusu yetki kullanımı konusunda Kongre'yi bilgilendirdiği ve bildirim mektubunda, "İran'ın faaliyetleri nedeniyle acilen silah satışına ihtiyaç olduğu" ifadelerini kullandığı aktarıldı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
Afiş Tartışması Yüzünden Öldürülen Belediye Başkanının Sosyal Medya Üzerinden Tehdit Edildiği Ortaya Çıktı
1 GB Mobil İnternet İçin 2,25 Dolar Ödüyoruz! İşte En Pahalı ve En Ucuz Mobil İnternet Kullanan Ülkeler