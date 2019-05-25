Trump Orta Doğu'ya 8 milyar dolarlık silah satışı için acil durum yetkisini kullanacak

Trump Orta Doğu'ya 8 milyar dolarlık silah satışı için acil durum yetkisini kullanacak

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kongre'nin onayını bypass eden acil durum yetkisini kullanarak Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Ürdün'e silah satışını onaylacağı bildirildi. Trump'ın 8 milyar dolarlık 22 silah anlaşması ile ilgili aldığı karara siyasiler tepki gösterdi.

Trump Orta Doğu'ya 8 milyar dolarlık silah satışı için acil durum yetkisini kullanacak

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın, Kongre onayını 'bypass' eden acil durum yetkisini kullanarak Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Ürdün'e silah satışını onaylacağı duyuruldu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, söz konusu yetki kullanımı konusunda Kongre'yi bilgilendirdiği ve bildirim mektubunda, "İran'ın faaliyetleri nedeniyle acilen silah satışına ihtiyaç olduğu" ifadelerini kullandığı aktarıldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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