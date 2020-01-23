Trump, Orta Doğu'da barışı görüşmek için Netanyahu ve siyasi rakibini Beyaz Saray'a davet etti

23.01.2020 23:54 | Son Güncelleme: 23.01.2020 23:54

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu'ya barış getirmeyi hedefleyen "Yüzyılın Anlaşması" planını görüşmek üzere İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve muhalefet lideri Benny Gantz'ı Beyaz Saray'a davet etti.



Netanyahu ile Kudüs'te görüşen ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, "Başkan Trump, bölgesel meseleler ve kutsal topraklardaki barış olasılığını görüşmek üzere Başbakan Netanyahu'yu Beyaz Saray'a davet etmemi istedi" açıklamasında bulundu. Euronews.com'da Görüntüle