Trump, Orta Doğu'da barışı görüşmek için Netanyahu ve siyasi rakibini Beyaz Saray'a davet etti
Haberler » Dünya » Trump, Orta Doğu'da barışı görüşmek için Netanyahu ve siyasi rakibini Beyaz Saray'a davet etti - Haberler

Trump, Orta Doğu'da barışı görüşmek için Netanyahu ve siyasi rakibini Beyaz Saray'a davet etti

ABD Başkan Donald Trump, Orta Doğu'ya barış getirmeyi hedefleyen "Yüzyılın Anlaşması" planını görüşmek üzere İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve muhalefet lideri Benny Gantz'ı Beyaz Saray'a davet etti

23.01.2020 23:54 | Son Güncelleme: 23.01.2020 23:54
Trump, Orta Doğu'da barışı görüşmek için Netanyahu ve siyasi rakibini Beyaz Saray'a davet etti

ABD Başkanı , 'ya barış getirmeyi hedefleyen "Yüzyılın Anlaşması" planını görüşmek üzere İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve muhalefet lideri Benny Gantz'ı 'a davet etti.


Netanyahu ile Kudüs'te görüşen ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, "Başkan Trump, bölgesel meseleler ve kutsal topraklardaki barış olasılığını görüşmek üzere Başbakan Netanyahu'yu Beyaz Saray'a davet etmemi istedi" açıklamasında bulundu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler

Dünya

Son Dakika Haberleri