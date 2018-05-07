Trump, Opec Anlaşmasına Darbe Vurabilir

ABD Başkanı Trump'ın İran'la nükleer anlaşmadan çekilmesi ve yaptırımların yeniden yürürlüğe girmesi, fiyatlardaki düşüş nedeniyle petrol arzının sınırlandırılmasını öngören OPEC anlaşmasına darbe vurabilir.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la nükleer anlaşmadan çekilmesi, bir yılı aşkın süredir uygulanan ve petrol arzının sınırlandırılmasını öngören OPEC anlaşmasının sona ermesine yol açabilir. Trump, İran'la 2015'te yapılan nükleer anlaşmaya destek konusundaki kararını 12 Mayıs'ta açıklayacak.

Trump'ın anlaşmadan çekilmesi ve İran'a yönelik yeni yaptırımlar uygulanması İran'ın petrol ihracatına ciddi bir darbe vurabilir. Bu durumun, Suudi Arabistan ve diğer OPEC ülkelerinin petrol üretimini yeniden artırmak zorunda kalmasına ve petrol kısıntısı anlaşmasının sona ermesine yol açması bekleniyor. ABD'nin İran'a yaptırımları yeniden yürürlüğe koyma ihtimali, petrol fiyatlarını da etkiliyor. Cuma günü itibariyle Brent petrolün varil fiyatı 75 dolara kadar yükselmişti.