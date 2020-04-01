Trump: Önümüzdeki iki hafta çok zor geçecek
ABD Başkanı Donald Trump, ülkesindeki koronavirüs salgınına ilişkin, "Önümüzdeki 2 hafta çok zor geçecek.
01.04.2020 07:36 | Son Güncelleme: 01.04.2020 07:36
ABD Başkanı Donald Trump, ülkesindeki koronavirüs salgınına ilişkin, "Önümüzdeki 2 hafta çok zor geçecek." uyarısında bulundu.
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Kaynak: Dunya.com