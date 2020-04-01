Trump: Önümüzdeki iki hafta çok zor geçecek ABD Başkanı Donald Trump, ülkesindeki koronavirüs salgınına ilişkin, "Önümüzdeki 2 hafta çok zor geçecek.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesindeki koronavirüs salgınına ilişkin, "Önümüzdeki 2 hafta çok zor geçecek." uyarısında bulundu. Kaynak: Dunya.com